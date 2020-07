Haagse Thea (82) brengt de zomers al vijftig jaar door in Gasselte

"Het scheelt niet veel", antwoordt Bloem lachend op de vraag of ze al sinds haar geboorte de zomers doorbrengt in Gasselte. Hoewel ze zelf uit Den Haag komt, verstaat ze moeiteloos Drents. "Ja echt, ik kan je prima verstaan. Of spreek je nu Drents-Haags?"

Caravan ingeruild voor chaletje

Vijftig jaar naar dezelfde camping, het blijft iets bijzonders. Zeker voor Nederlandse begrippen, want om heen en weer naar Gasselte te rijden, legt Bloem toch al gauw 500 kilometer af. Maar dat is de moeite waard, zegt ze. "We hebben er altijd naar uitgekeken om hier weer naar toe te gaan", vertelt ze. "De laatste jaren had ik mijn eigen caravan nog mee en bleef ik al snel drie of vier maanden in de zomer. Tegenwoordig huur ik een chaletje."

Thea Bloem geniet met familie en vrienden van haar campingjubileum (Rechten: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

Aanvankelijk genoot ze altijd met haar man van de zomers in de Drentse zon (of de regen), maar hij leeft inmiddels niet meer. Toch heeft dat Bloem er nooit van weerhouden om toch weer naar camping de Berken af te reizen. "Alleen was ik dan wel afhankelijk van mijn kinderen. Die moesten uit Ridderkerk komen om de boel hier op de camping voor me op te bouwen en weer af te breken. Nu ik een chaletje huur, hoeft dat niet meer."

Eigenlijk zijn de mensen die ik op de camping heb leren kennen ook een beetje familie geworden" Thea Bloem

Dat Bloem deze zomer voor het vijftigste keer neerstreek in Gasselte, mocht niet geruisloos voorbijgaan, vonden familie en (camping)vrienden. Toen ze gisteren op de camping arriveerde, werd het haar dan ook meteen duidelijk dat er iets te vieren viel. Er stond een grote taart klaar en er werden cadeaus uitgedeeld. Bloem was compleet verrast. "Eigenlijk zijn de mensen die ik op de camping heb leren kennen ook een beetje familie geworden", vertelt ze, terwijl het gebak wordt aangesneden.

Versieringen

Het enige waaruit Bloem misschien had kunnen afleiden dat er iets stond te gebeuren, was dat haar kinderen hadden gezegd dat ze niet voor drie uur 's middags kon komen. "Ik dacht dat ze daarvoor nog aan het schoonmaken waren", lacht ze. Ondertussen werd Thea's chaletje versierd om haar campingjubileum te vieren. "Er hangen ook overal ballonnen met het getal vijftig erop. Ik hoop nu dat iedereen denkt dat ik vijftig jaar ben geworden."

Thea Bloem bladert door het fotoboek dat ze heeft gekregen (Rechten: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

Eén van de cadeaus die ze kreeg, is een fotoboek met allerlei foto's die door de jaren heen op camping de Berken gemaakt zijn. "Van sommige foto's wist ik het bestaan niet eens. Er staan zelfs foto's van mijn ouders in, want die stonden hier ook op de camping."

Hoe lang ze nog in Gasselte hoopt te komen? "Heel lang, maar laat ik volgend jaar eerst maar eens voor het 51ste jaar gaan. Wie weet word ik dan wel weer zo onthaald."