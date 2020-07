Roder bedrijf verdacht van oplichten Rabobank voor 1 miljoen euro

Wubaro in Roden blijkt het bedrijf te zijn waartegen aangifte is gedaan van oplichting en valsheid in geschrifte. De Rabobank stapte naar de politie, omdat het een lening van bijna één miljoen euro aan Wubaro heeft verstrekt op basis van valse informatie.

Afgelopen donderdag meldde de politie dat 'een landelijke financiële instelling' aangifte had gedaan tegen 'een bedrijf' in Noord-Nederland'. Ook maakte de politie bekend invallen in Groningen en Drenthe te hebben gedaan. Namen en plaatsen wilde ze vanwege het nog lopende onderzoek niet noemen.

Dagblad van het Noorden onthult vandaag dat het om Wubaro gaat en de Rabobank de gedupeerde instelling is. Wubaro maakte vorig najaar bekend dat het gasloze cv-ketels op de markt wilde brengen. Daarvoor zou een fabriek worden gebouwd in Roden.

'Uitvinder' gasloze cv

De man achter het bedrijf, een 50-jarige Groninger, claimde dat hij de gasloze cv had uitgevonden. Het apparaat, dat werkt op elektriciteit en gebaseerd is op de techniek van de warmtepomp, zou radiatoren tot 80 graden kunnen verwarmen. Dat is anderhalf keer warmer dan een warmtepomp. Hij zou daardoor de gasgestookte cv-ketel kunnen vervangen. Deskundigen waren destijds al sceptisch.

Volgens de krant heeft de 50-jarige ondernemer de lening van de Rabobank voor de ontwikkeling van zijn cv'-ketels gekregen op basis van onjuiste informatie over zijn eigen verleden en vervalste stukken die hij aan de bank zou hebben verstrekt.

Het zou onder meer gaan om een vervalst certificatiebewijs van de gasvrije verwarmingsketel en om onjuiste informatie over het loopbaanverleden van de Groninger. Ook zou hij ten onrechte claimen de bedenker van het innovatieve systeem te zijn. In werkelijkheid zou hij de rechten in China hebben gekocht.

'Dit maken we niet dagelijks mee'

Een Rabobank-woordvoerder wil niet veel over de zaak kwijt: "Dat mag ik niet doen, omdat de politie nog bezig is met het onderzoek. Ik kan alleen zeggen dat we aangifte hebben gedaan van oplichting en valsheid in geschrifte. Een miljoen euro is inderdaad veel, als het gaat om dit soort gevallen. Dat maken wij ook niet dagelijks mee."

De politie legde tijdens de invallen afgelopen week beslag op onder meer drie auto's en een motor. De administratie van het bedrijf is ook meegenomen voor onderzoek. De recherche verhoort getuigen en doet uitgebreid onderzoek naar de 50-jarige Groninger en een zakenpartner van hem.

Veroordeeld voor afpersing

De Groningse 'uitvinder' heeft een tijd op straat geleefd en is ook eerder in aanraking geweest met politie en justitie, meldt de krant. Hij moest in 2006 vier jaar de cel in voor afpersing van onder meer Campina en Unilever. Een paar jaar daarvoor is hij veroordeeld voor afpersing van bouwgigant Strukton. Naar verluidt zou de Groninger op dit moment onvindbaar zijn.