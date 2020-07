Neerslagtekort in hele land boven grens van 200 millimeter

Het neerslagtekort in Nederland heeft de grens van 200 millimeter gepasseerd. Het is voor het derde jaar op rij dat er gemiddeld over het land een tekort van 200 millimeter of meer is. Dat is een unicum volgens weerbureau Weeronline.

Momenteel bedraagt het neerslagtekort in het land 200 millimeter. Normaal gesproken ligt dat eind juli rond de 110 millimeter. Alleen in 1976 en 2018 was het in deze tijd van het jaar nog droger. De grens van 200 millimeter werd in de afgelopen vijftig jaar elf keer gepasseerd.

Droogte vooral dieper in de bodem

Van acute droogteproblemen is volgens het weerbureau momenteel geen sprake. Omdat er geregeld buien vallen, is de toplaag van de bodem goed vochtig en hebben de meeste planten voldoende water tot hun beschikking. Dieper in de ondergrond is de droogte nog wel goed merkbaar. Op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten is de grondwaterstand op verschillende plaatsen nog steeds lager dan normaal.

Droog voorjaar

Het grote neerslagtekort is te wijten aan het extreem droge voorjaar. Van half maart tot begin juni viel nauwelijks regen. Bovendien was het erg zonnig, waardoor een groot deel van de regen weer verdampte.