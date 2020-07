Tientallen bezoekers op open dag islamitische begraafplaats Zuidlaren

Druk

De belangstelling voor de begraafplaats is enorm, mede als gevolg van de coronacrisis. In de eerste week na de opening zijn er 9 lichamen begraven en inmiddels staat de teller op 84. Het is gebruikelijk dat moslims in het land van geboorte worden begraven, maar dat is dit jaar heel lastig omdat de grenzen dicht hebben gezeten. "En dan zie je dat nabestaanden vanuit de Randstad naar ons kijken", zegt woordvoerder Hamed Amrino van de begraafplaats. "Als we op dit tempo doorgaan is de begraafplaats binnen twee jaar vol, maar dat is niet de bedoeling. We willen er ook voor de moslims in deze regio zijn."

Regels

Bij het ter aarde bestellen van moslims worden de lichamen eerst ritueel gewassen. Ook moet het lichaam bij voorkeur binnen 24 uur worden begraven met het gezicht richting Mekka. Voor een islamitisch graf geldt eeuwige grafrust. Omdat dit in Nederland vaak moeilijk is te regelen kiezen veel moslims ervoor om zich in het geboorteland te laten begraven. Na de begrafenis volgt een rouwperiode van 3 dagen.

De eeuwige grafrust is voor veel gemeenten een reden om geen nieuwe islamitische begraafplaatsen toe te staan, waardoor veel moslims zijn aangewezen op peperdure repatriëring naar het geboorteland, omdat er in Nederland weinig plekken vrij zijn.

Buren

De opkomst voor de open dag is behoorlijk met tientallen omwonenden bij de begraafplaats, die officieel 'Riyad Al Jannah' heet. "Ik vind het bezoek enorm gastvrij", zegt een buurtbewoonster. "En het is bijzonder om te zien hoe ze die rituelen uitvoeren, daar heb ik veel van geleerd." De weerstand die er in het verleden was tegen de begraafplaats lijkt gekeerd. "Ik dacht wel: nu een begraafplaats en straks van die torens (minaretten, red) enzo, maar daar is gelukkig geen sprake van. Je merkt er niks van dus dat is mooi. Erg interessant om te zien hoe het hier gaat."

