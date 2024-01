'Van Gogh wordt tiende Drentse icoon'

Drenthe was vorig jaar in de ban van Van Gogh. Het was 140 jaar geleden dat hij voet op Drentse bodem zette, en drie maanden in Drenthe verbleef. In de provincie waren meer dan 100 activiteiten rond de bekende kunstschilder.

Het is de bedoeling om de Drentse periode van Van Gogh levend te houden en zijn verhaal verder te vertellen. Daarom wordt Vincent Van Gogh het tiende Drentse icoon.

Geslaagd project

In het verhaal over Van Gogh in Drenthe is één miljoen euro geïnvesteerd en volgens projectleider Elizabeth Stoit van Marketing Drenthe is dat geld goed besteed, zegt ze in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Als je kijkt naar het aantal bezoekers dat het dit jaar heeft opgeleverd zijn dat er ongeveer 200.000. En die hebben 6 á 7 miljoen aan bestedingen gedaan in Drenthe. En dat gaat nog door, want we hebben fiets- en wandelroutes die nog jaren blijven en nog veel meer gaan renderen. De routes lagen ook in het Drents Museum en het Van Gogh huis. En dat werkte heel goed, want mensen gingen na een bezoek ook die routes doen. Die wisselwerking was heel mooi, de kunst zien en de plekken waar hij heeft geschilderd."

Ook Harry Tupan van het Drents Museum spreekt van een geslaagd en relevant project. We hebben de eerste week van 2024 10.000 bezoekers getrokken. We zijn erg tevreden over de afgelopen vier maanden. Veel mensen wisten niet dat Van Gogh drie maanden in Drenthe heeft geschilderd. Dat hebben we nu laten zien. Er zijn veel mensen op afgekomen. Dat is een mooie basis om verder te gaan met z'n allen." Danielle van der Ark van het Van Gogh-huis sluit zich daarbij aan. "We krijgen van bezoekers enthousiaste reacties, dat zien we ook terug in het gastenboek. We krijgen ook mensen uit Brabant."

Drents icoon

"Drenthe heeft tot nu toe negen iconen", zegt Stoit. "Dan moet je denken aan de hunebedden, Wildlands, de heide of de koloniën van Weldadigheid. En Vincent van Gogh wordt het tiende icoon, zegt Stoit. "Het is niet alleen een uniek 'selling point' voor Drenthe, maar ook een culturele erfenis in Drenthe waar we blij mee zijn. En voor cultureel erfgoed moet je ook zorgen, dat is het waard."

"We hebben de fiets- en wandelroutes die het goed doen. Maar we moeten de mensen meer bieden en daar gaan we de komende jaren aan werken om dat zichtbaar te maken. Zo moet er bijvoorbeeld ook in Hoogeveen een vast punt komen waar je meer leert over het verhaal van Van Gogh. Bijvoorbeeld een ruimte waar je een digitale voorstelling op de wanden krijgt, waardoor je in een schilderij wordt gezogen. In het kerkje van Zweeloo is de ook een bedoeling om een vast punt te maken.