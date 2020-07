Janneke Ensing breekt sleutelbeen en is opnieuw uitgeschakeld

Janneke Ensing (33) uit Gieten heeft gisteren tijdens de Clásica Femenina Navarra in Spanje haar sleutelbeen gebroken. Na zeventig kilometer kwam de renster van Mitchelton-Scott in een lichte afdaling ten val.

"Ik reed in een gat en klapte over de kop", zegt Ensing, die vanmorgen teruggevlogen is naar Nederland. "Ik dacht eerst dat het wel meeviel. Maar in het ziekenhuis in Spanje is een foto gemaakt. En het lijkt een gecompliceerde sleutelbeenbreuk.", aldus Ensing.

"Ik zat niet meer in de voorste groep. Ik had m'n werk voor ploeggenote Annemiek van Vleuten al gedaan", verklaart ze. Van Vleuten won uiteindelijk de koers in Spanje.

Opeenstapeling van pech

De gifbeker lijkt helemaal leeg te moeten voor de Drentse renster. Buiten de perikelen rond het coronavirus, waardoor ze dit seizoen zeventig procent van haar inkomen moet inleveren, liep ze tijdens een mountainbike-training - half juni - ook een spierscheuring op in haar bovenbeen. Voor Ensing was het gisteren haar tweede koers na de corona-break. Donderdag reed ze haar eerste koers rond Pamplona.

"M'n gescheurde spier in m'n bovenbeen hield zich aardig. Ik had, na afloop, nog wel wat reactie. Maar gisteren merkte ik er eigenlijk niks meer van. Dus daar was ik wel blij mee", zegt Ensing. Het is vooral de opeenstapeling van pech dat haar nu raakt. "Toen ik daar gisteren lag, dacht ik meteen: Hoe dan en waarom? Houdt die pech dan nooit op?"

NK in Drenthe?

"Ik ben nu op weg naar het ziekenhuis in Arnhem. Als het nodig is, kan ik waarschijnlijk maandag onder het mes. Na een operatie gaat het herstel vaak sneller. Ik weet nu dat de Strade Bianche van 1 augustus te vroeg komt. Ik hoop dat ik het NK in Drenthe op 22 augustus ga halen", besluit Ensing.

Vorig seizoen kwam de inwoonster van Gieten ook al drie keer hard ten val en wisselde ze twee keer van ploeg.

Lees ook: