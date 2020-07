Knorrende varkens ontdoen bos Peize van woekerende bramenstruiken

"Wat is er nou mooier om die bramenstruiken natuurlijk te bestrijden in plaats van met jongens met bosmaaiers in het gebied te staan?", zegt Willem Kremer, voorman Wijkbeheer in Peize.

Bijvoeren

De varkens zijn een week aan het grazen en het resultaat is al te zien. Hier en daar liggen takken van bramenstruiken op de grond. De bladeren zijn eraf gevreten. Op het stuk grond van bijna twee hectare kunnen de varkens hun geluk niet op. Overal in het perceel is eten te vinden voor de krulstaarten.

Toch worden ze nog wel bijgevoerd door eigenaar Hans Wilpstra van Ecolife in Leek. "Als je varkens op zo'n anderhalve hectare grond neerzet, kun je dat niet vergelijken met de natuurlijke leefomgeving van een wild zwijn van misschien wel honderd hectare. Om toch een compleet voedingspatroon te krijgen, moet je bijvoeren." Wilpstra haalt daarom restanten op bij groenten- en kaasboeren. Ook voeden ze bierboss, een restant van bier, bij en mais en erwt. "Daarbij eten de varkens gewoon heel veel vanuit het perceel en dat zorgt voor een andere smaak", meent Wilpstra.

(Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Acht verschillende plekken

Het is niet de eerste keer dat varkens worden ingezet om een stuk land te onderhouden. Het gebeurde eerder al in Roden en Roderesch, weet Kremer te vertellen. "Dat is heel goed bevallen, dus dachten we dat gaan we hier ook proberen. Zoals het nu lijkt hebben de varkens het prima naar hun zin." Op dit moment heeft Wilpstra zijn varkens op acht verschillende plekken staan, onder andere in het Westerkwartier en de stad Groningen.

Nog tot 1 maart volgend jaar zijn de varkens in Het Bosplan in Peize te vinden. En daarna? Dan zijn de varkens van anderhalf tot twee jaar oud rijp voor de slacht.

