Onderzoek naar misstanden noordelijke slachthuizen gestopt

Het strafrechtelijk onderzoek naar misstanden bij slachthuizen in Noord-Nederland is per direct en definitief stopgezet.

Dat heeft het Openbaar ministerie bevestigd aan RTL Nieuws.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft niet op tijd bewijsstukken en informatie aangeleverd, waardoor het onderzoek te lang zou gaan duren.

Het OM verdacht drie slachthuizen van het vervoeren en het slachten van zieke dieren. Ook zou er gefraudeerd zijn, waardoor het vlees van die zieke dieren in de winkels terecht kon komen.

Hoogeveen

Het onderzoek begon in 2018, toen er een inval werd gedaan bij een slachthuis in Hoogeveen. De NVWA nam toen de administratie in beslag. Ook twee andere slachthuizen in het noorden van het land werden in het onderzoek betrokken, maar het OM zegt dat de NVWA te veel tijd nodig had om informatie aan te leveren.

In Nederland mag een strafrechtelijk onderzoek niet oneindig lang duren. Een verdachte heeft er recht op om binnen een 'redelijke termijn' te horen wat zijn straf is voor wat hij heeft gedaan. In het algemeen is die termijn ongeveer 2 jaar.

