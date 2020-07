FC Emmen oefent tegen Rot-Weiss Essen, duel tegen FC Twente live op TV Drenthe

FC Emmen heeft haar oefencampagne in voorbereiding op het nieuwe seizoen rond. De Drentse eredivisionist zocht nog een opponent voor zaterdag 29 augustus en die is in Rot-Weiss Erfurt gevonden.

Op welk tijdstip het duel tegen de Regionalligaclub wordt gespeeld in Essen wordt maandag bekend. Zoals het nu lijkt zijn toeschouwers bij het oefenduel, vanwege het coronavirus, niet welkom.

Rot-Weiss Essen werd afgelopen seizoen derde op het vierde niveau in Duitsland. De club die in 1955 landskampioen werd en als eerste Duitse club deelnam aan de Eurapacup 1 staat sinds deze maand onder leiding van Christian Neidhart, die na jaren dienstverband overkwam van SV Meppen. Ondanks dat Rot-Weiss Essen actief is in de Regionalliga-West is de animo van de fans nog altijd enorm. Bij thuisduels zijn er regelmatig 10.000 toeschouwers aanwezig.

Live op TV Drenthe

De wedstrijd tegen Rot-Weiss Essen is de voorlaatste oefenwedstrijd van FC Emmen. Een week later, op zaterdag 5 september, sluit Emmen de voorbereiding op het nieuwe seizoen af in Enschede tegen FC Twente. Dat duel begint om 19.00 uur. TV Drenthe zendt, in samenwerking met RTV Oost, dat duel live uit.

Complete oefenprogramma

Het complete oefenprogramma van FC Emmen, dat vrijdag 7 augustus begint tegen Cambuur, staat hieronder