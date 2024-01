Ruben van Klinken (17) gekozen tot Amateurscheidsrechter van het jaar

Ruben van Klinken (17) uit Nieuw-Weerdinge is gekozen tot KNVB-amateurscheidsrechter van het jaar. Hij won van drie andere finalisten in een verkiezing die al in september begon.

Het uitroepen van de winnaar gebeurde zaterdag, tijdens de Dag van de FairPlay bij de KNVB in Zeist. In vijf categorien werden winnaars bekend gemaakt, een vrouwelijke en mannelijke KNVB-scheidsrechter, een vrouwelijke en mannelijke Verenigingsscheidsrechter, en een Talent van het jaar. Van Klinken won dus in de categorie KNVB-scheidsrechter.

Na de eerste ronde in september bleven 48 provinciewinnaars over. De KNVB is in de tussentijd ook gaan kijken bij wedstrijden die door een van de 48 werden geleid. In elke categorie bleven vier finalisten over.

Zij mochten zich gisteren presenteren aan de jury, met onder meer topscheidsrechter Serdar Gözübüyük en voetbaljournalist Sjoerd Moussou.