De Week van Drenthe: Nieuw koninklijk bezoek en waterschappen moeten aan de bak

De eerste week van 2024 zit erop. Wat hield Drenthe bezig in de eerste dagen van het nieuwe jaar?

Op Nieuwjaarsdag was het voor een deel de scherven bijeenrapen. De jaarwisseling in Nederland verliep nogal rumoerig, al waren er volgens de politie 'geen grote ongeregeldheden' in Drenthe. Wel werden politieagenten bekogeld met vuurwerk, in Assen en Eelde.

Geld voor schaapskuddes

Zes schaapskuddes in Drenthe krijgen een financiële tegemoetkoming. Vanwege een lage wolprijs, blauwtong en aanvallen van de wolf zijn er weleens betere tijden geweest voor schapenhouders. Om hen te steunen, trekt het Dinamo Fonds, dat zich hardmaakt voor het welzijn van dieren, het beschermen van natuur en landschap bijna 30.000 euro uit.

Koning naar Meppel

Dat Koning Willem-Alexander naar Emmen komt, was al lang beklonken. Maar dat hij Meppel gaat bezoeken, was tot deze week geheim. De haven van Meppel vormt het decor van zijn bezoek, dat woensdag 17 januari in de agenda staat. Willem-Alexander gaat onder meer enkele bedrijven in de haven bezoeken.

Regen

Regen, regen en nog meer regen. Ook deze week kletterden de druppels tegen het raam en liepen de beken, kanalen en rivieren vol. Het zijn daarom drukke tijden voor de waterschappen. Het gemaal Zedemuden in Zwartsluis draait volop, vooral om Meppel uit de problemen te houden.

Wolvenstichting

De pas opgerichte Drentse stichting Wijs met Wolven gaat de juridische strijd aan tegen de wolf. De stichting wil meer duidelijkheid krijgen over wat wel en niet mag als het gaat om het roofdier.

De stichting benadrukt niet voor of tegen wolven te zijn. "Wolven zijn er en dat heeft gevolgen. We moeten een goed gesprek hebben over de gevolgen en wat we daarmee moeten en kunnen", zegt voorzitter Wim Hennink, die zelf hobbypaardenhouder is in Wapserveen.