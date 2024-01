Nog één dag op reis met Van Gogh door het Drents Museum

Nog één keer alles opzuigen. Of voor jezelf vereeuwigen door een foto te maken. Want morgen, dan kan het niet meer. De tentoonstelling Op reis met Vincent - Van Gogh in Drenthe is dan voltooid verleden tijd.

De laatste week van de tentoonstelling, die samenviel met de eerste week van 2024, bracht een stormloop van bezoekers teweeg. Meer dan tienduizend geïnteresseerden stapten over de drempel van het Drents Museum om de werken van 's lands beroemdste kunstschilder te bezichtigen.

Tevredenheid

Museumdirecteur Harry Tupan is in zijn nopjes met de bezoekersaantallen. Vanaf medio september, toen de expositie opende, hebben meer dan 95.000 mensen hun weg naar het museum gevonden om Van Goghs kunsten te aanschouwen. "We hebben een enorme stortvloed van mensen gehad", zag hij.

Het verhaal van Van Gogh in Drenthe is inmiddels bekend. 2023 werd omgedoopt tot 'Van Gogh-jaar' om zijn komst naar onze provincie, 140 jaar na dato, te markeren. Ook al hield hij Drenthe na drie maanden voor gezien, zijn nalatenschap is niet te onderschatten, zo was de boodschap.

Drentse basis voor succesrijke carrière

Tupan: "Vincent was jong, 30 jaar oud en had nog geen carrière gemaakt als schilder toen hij naar Drenthe kwam. Het was somber, niet de meest vrolijke tijd van het jaar. Maar zijn werk in die tijd is betekenisvol geweest voor later, waarin hij natuurlijk een ongelofelijk beroemd en internationaal kunstenaar is geworden."

"Je kan bijna zeggen", vervolgt Tupan: "De wortels liggen in Drenthe."

De laatste toeschouwers laten zich positief uit over de tentoonstelling. "Heel mooi, en leuk dat het herkenbaar is", zegt een vrouw. Ze vreesde de nog overgebleven tickets mis te lopen. "We dachten: het is te laat. Gelukkig was er nog plek." Een andere bezoeker liet zich zelfs voor de tweede keer zien. "Zo inspirerend wat je hier ziet..."