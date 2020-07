De Week van Drenthe: boerenprotest en tjokvolle campings

Nog altijd zijn boeren woedend op het plan van landbouwminister Carola Schouten om eiwitrijk veevoer te verbieden. Ook zien ze het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als onbetrouwbaar, de stikstofcijfers die door het RIVM worden aangeleverd zijn de basis waarop het regeringsbeleid wordt afgestemd. En dus werd de onvrede dit keer in de richting van die organisatie geuit, gebruik maken van trekkers tijdens het protest was een dag eerder verboden.

HTL Hoogeveen

De week begon met nieuws over de Handhaving en Toezicht Locatie (HTL) in Hoogeveen, het asielzoekerscentrum waar asielzoekers worden geplaatst die op andere plekken overlast gaven. De Telegraaf meldde dat de helft van de asielzoekers de HTL verlaat, vervolgens is niet bekend waar deze mensen verblijven. Sinds de opening in februari zijn er zo'n 110 asielzoekers in de HTL geplaatst. De helft is volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weer vertrokken, vooral omdat ze bewegingsvrijheid missen.

Vierdaagse

Ook deze week werd andermaal duidelijk wat het coronavirus voor invloed heeft op evenementen in Nederland. Zo stond de Nijmeegse Vierdaagse voor deze week op de agenda, maar ook het grootse wandelevenement ging niet door. Voor de echte liefhebbers was er een Alternatieve Vierdaagse dichter bij huis: de wandeltocht kon namelijk gewoon in Drenthe uitgevoerd worden.

Dat de coronatijd voor sommige Drenten ook kansen biedt, blijkt wel uit de bezettingsgraad van Drentse campings. Nu veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan, is Drenthe een populaire bestemming. De campings zijn propvol en dat blijft de komende tijd ook zo.

"Er is nog wel plek, maar dan moet je goed zoeken en je best doen. Op de topcampings gaat het sowieso niet meer lukken", zegt woordvoerder Marike Rosier van brancheorganisatie HISWA-RECRON. "Vooral de kleinere plekken met eigen sanitair, zitten bommetjevol. Er zijn campings die sowieso iets meer marge nemen, om de 1,5 meter te kunnen waarborgen."

Kerkelijke archieven online

Je eigen familiegeschiedenis uitpluizen is een stuk eenvoudiger geworden. Het Drents Archief heeft namelijk nieuwe registers op internet gezet waarin historische overlijdensgegevens alfabetisch zijn weergegeven. De gegevens zijn afkomstig uit kerkelijke archieven, dus voorwaarde is wel dat je weet bij welke kerkelijke gemeente iemand hoorde. De registers waren tot nog toe alleen fysiek in te zien in Assen.

