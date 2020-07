Rondleiding in verboden dorp Veenhuizen

"Wat nu de keuken is", vertelt gids Peter Bos terwijl hij naar het pand van hotel Bitter en Zoet wijst, "werd toen gebruikt om wapens schoon te maken. De vloer was helemaal doordrenkt van wapenolie."

Het is één van de vele anekdotes die Bos heeft. Hij groeide op in Veenhuizen en wil graag zijn verhaal aan anderen vertellen. Geschiedenis heeft hij niet gestudeerd, maar doordat hij lang in het dorp woonde, heeft hij veel anekdotes. Ook heeft hij 5 jaar bij justitie gewerkt en maakte wapens schoon in het gebouw waar Bitter en Zoet nu zit. In die tijd heeft hij genoeg dingen meegemaakt. Die kennis wil hij nu overbrengen in een rondleiding, die hij in samenwerking met frietspeciaalzaak Piepers en Paupers organiseert.

Gevangenisdorp

Het justitiële verhaal van Veenhuizen is een onderbelicht verhaal volgens gids Peter Bos. "Het museum vertelt het verhaal van justitie, het gevangeniswezen en detentie in Nederland. Dat doen ze omdat Veenhuizen natuurlijk bij uitstek een gevangenisdorp is met beschikbare ruimte. En er wordt een verhaal verteld door het Pauperparadijs. Maar ik vind door de tijd die ik heb meegemaakt, maar ook van een afstandje bekeken, de tijd tussen 1895 en 1985 esthetisch heel interessant. Er gebeurde hier van alles wat je in de rest van Nederland niet tegenkwam."

Volgens Bos kent Veenhuizen een bijzondere geschiedenis. De tijd van 1895 tot 1985 fascineert hem. "Het is een tijd waarin justitie hier de baas is. Waarin Veenhuizen, ook heel bijzonder, een Rijkskolonie is. De buitengrenzen waren dus Rijksgrenzen, die oorspronkelijk werden bewaakt door de Marechaussee. Dat betekent dat iedereen hier in uniform rondliep, tenminste alle vaders."

Rondleiding door Veenhuizen door Peter Bos (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Rondleiding

Iets voor tweeën staat Bos klaar om zijn rondleiding te geven. Op deze zonnige dag volgen acht mensen hem door Veenhuizen. Iedereen die interesse heeft kan aanhaken, met of zonder reservering. Het is het tweede weekend dat de gids een groep mee op sleeptouw neemt. Vorige week was het een groot succes. Gisteren kwam niemand opdagen. Vandaag hebben toch duidelijk meer mensen zin in een wandeling.

De vragen komen al voor de toer is begonnen. De deelnemers komen uit onder andere Amsterdam, Hilversum en Groningen. "Ik vind het heel boeiend", zegt de vrouw uit Hilversum. "Je hoort hoe mensen met elkaar omgaan. Het is heel leerzaam."

Sociaal experiment

Ondertussen vertelt de gids bij gebouwen wat zich er heeft afgespeeld. Volgens hem kun je het dorp bijna bestempelen als een sociaal experiment. Dat maakt het volgens hem zo speciaal. "Waar in Nederland kom je een dorp tegen waar iedereen evenveel verdient en dat je dat ook allemaal van elkaar weet?"

"Waar kom je nou tegen dat je midden in een land wordt tegengehouden door de grensbewaking?", gaat de gids door. "Dat gebeurde hier. Als iemand te ver het dorp in reed kwam je de GeWa (gestichtswacht) tegen. In mijn tijd kwam de GeWa met kleine Fiat-busjes of Volkswagen-busjes."

Van elkaar leren

Na twee weekenden door Veenhuizen lopen, wil Bos meer. "Ik vind het superleuk om te doen. Met mensen praten. Dat mensen vragen stellen, wat mij dwingt om nieuwe research te doen of naar nieuwe invalshoeken te kijken." De gids wil, als het kan, het hele jaar door rondleidingen geven.