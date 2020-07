Genieten op minimacamping in Eursinge: 'Wij zijn acht jaar niet op vakantie geweest'

"Wij zijn acht jaar niet op vakantie geweest", vertelt campinggast Jan Dekker op de camping in Eursinge bij Westerbork. "Het is hier gewoon leuk. We hebben tijd voor elkaar, dus we vermaken ons prima."

Ingerichte tenten

Volgens voorzitter Mabel Stuiver van Stichting Goed Gevoel moeten de gezinnen aan een aantal criteria voldoen. "Je kunt nooit op vakantie, je zit in de financiële problemen en er moeten kinderen bij zijn. Dat is het belangrijkste. Een kind moet op school of tegen vriendjes kunnen vertellen dat zij ook op vakantie zijn geweest of in een tent hebben geslapen."

De campinggasten hoeven nergens aan te denken, want alles is voor ze geregeld. De tenten zijn door vrijwilligers opgezet en ingericht en de gasten krijgen drie maaltijden per dag. Ook is er elke avond een activiteit, zoals bingo of een voorleesavond voor de kinderen. "Dat hebben we allemaal door middel van sponsoren voor elkaar gekregen", vertelt Stuiver. "Maar mensen komen ook spontaan met spullen langs. Zo kwam er iemand groente en fruit brengen. Hoe leuk is dat!"

Volgend jaar weer

Als het dit jaar goed bevalt, wil de stichting ook volgend jaar weer een vakantie voor gezinnen organiseren. "Misschien dan wel op een andere plek in de gemeente Midden-Drenthe. Deze gemeente is zo prachtig, het zou kunnen dat we dan richting Wijster gaan", zegt Mabel.

Dekker gaat de komende week goed van zijn vakantie genieten. "De kinderen zijn de hele dag lekker in de weer en aan het spelen. Die vermaken zich prima. We zijn er gewoon echt even uit en gaan plezier maken met elkaar."