Duitse boeren blokkeren grensovergangen

Tussen Zwartemeer en Meppen is de weg dichtgezet. Grensverkeer kan geen gebruik maken van de A37, die overgaat in de B402. Daarnaast is de weg tussen Nieuw-Schoonebeek en Twist dicht door trekkers die de weg blokkeren. De weg tussen Ter Apel en het Duitse Rütenbrock is ook helemaal dicht. De politie heeft de weg een afslag eerder al afgesloten, zodat het verkeer zich niet vastrijdt.