Dit is waarom je goede voornemens wéér niet gelukt zijn

Nieuw jaar, beter leven! Traditioneel is het begin van een nieuw jaar voor veel mensen reden om te stoppen met roken, minder te snoepen, meer te bewegen, gezonder te leven. Goede voornemens.

Vaak beginnen we vol goede moed, maar rond de 25 procent van de Drenten met goede voornemens gaat binnen twee weken de mist in en haakt weer af. Dus dat zou zo ongeveer rond deze tijd van het jaar zijn. Maar hoe komt dat? Die vraag zoeken we uit!

Uit onderzoek blijkt dat 25 procent van mensen met goede voornemens al faalt binnen twee weken na de start van een jaar. Op de lange termijn slaagt minder dan 10 procent van de mensen in het behalen van hun doel. Makkelijk is het dus niet om een blijvende verandering aan te brengen in je leven!

Waar het mis gaat

Deel van het probleem is dat de doelen vaak té ambitieus zijn, waardoor er niet snel genoeg resultaten zichtbaar zijn. De teleurstelling kan dan zo groot zijn, dat het doel maar helemaal opgegeven wordt.

"Je moet er vooral voor zorgen dat je gestelde doelen haalbaar zijn", legde klinisch psycholoog Anke Wagenaar vorig jaar al eens uit: "Als je ineens twee dagen achtereen twintig kilometer gaat wandelen, dan krijg je daar spierpijn van en daardoor kun je er gelijk weer een punt achter zetten. Beter is het om voorzichtig op te bouwen. Dat geldt ook voor afvallen. Jezelf ten doel stellen om twintig kilo af te vallen is op zich goed, maar wees vooral ook blij als er eerst eens twee kilo vanaf is".

Doelen stellen

In eerste instantie gaat het dus vaak al mis bij het bedenken van de voornemens, bij het stellen van de doelen. Daarnaast is er ook nog iets te zeggen over hoe je bedacht had die doelen te gaan halen.

"Het geheim van het welslagen van goede voornemens zit 'm in het maken van goede plannen", gaat Wagenaar verder: "Het gaat om gedragsverandering en dus iets anders doen dan we gewoon zijn en dat blijkt vaak lastig. We denken eigenlijk doorgaans niet zo goed na over ons gedrag, behalve wanneer we bijvoorbeeld vakantieplannen maken of de ramen gaan lappen. Het is niet veel meer dan vijf procent van ons gedrag waar we goed over nadenken".