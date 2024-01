'Go with the flow' prijkt op Kopperprent Drukkerijmuseum Meppel

Vorig jaar wilde het museum per 1 juni de deuren sluiten. Vanuit de provinciale politiek kwam er nog een voorstel om geld beschikbaar te stellen, maar dat ging niet door. Het museum werd vervolgens gesloten, maar een week later gingen de deuren toch weer open. De provincie Drenthe en de gemeente Meppel stelden voor een onderzoek naar de toekomst van het museum te betalen.

'Aanpassen kan niet zonder extra geld'

Halverwege dit jaar worden daar de eerste resultaten van verwacht. "Over de voorlopige conclusies weet ik net zoveel als een ander en dat is dus nog vrij weinig", legt Nagelkerke uit. "Maar ik zie het positief tegemoet. Als museum kunnen we niet op deze manier doorgaan, we moeten ons aanpassen, jongere doelgroepen aanspreken."

Maar dat kan volgens het bestuurslid niet zonder extra geld. "Dat hebben we nodig om die aanpassingen te doen. En ik denk dat er niet eens zoveel aangepast hoeft te worden, misschien een paar kleine dingen. Ons museum is klein en we kunnen snel schakelen. Zoveel geld zou dat niet moeten kosten. Ik geloof erin dat het goedkomt." Zelf denkt hij dat het bestaan van de Kopperprent moet blijven. "Mensen die nu grafisch werk maken op de Mac willen misschien wel weten hoe het vroeger ging. Ik geloof echt dat er een rol is voor het museum."

'Mogen onze identiteit niet vergeten'

Terug naar de Kopperprent. Die is dit jaar bedacht door drie ontwerpers: Walter Hattink, Joke Geers en Trees van Es. Op de druk zelf zijn de woorden 'go with the flow' te zien en is de gemeente Meppel uitgelicht op een kaart van de provincie Drenthe. "Daarmee willen we laten zien dat er in Meppel toeristische activiteiten zijn, dat hebben we geprobeerd uit te beelden", verklaard Van Es.

"Go with the flow", gaat ze verder. "Ja, we moeten gewoon verder als organisatie meebewegen met de ontwikkelingen rondom musea, maar we mogen onze identiteit niet vergeten om toekomstbestendig te worden."

Oefenen