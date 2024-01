Nieuw samenwerkingsverband noordelijke artiesten 'NOORD'

Een nieuw samenwerkingsverband, genaamd NOORD, moet pop- en hiphopartiesten uit Noord-Nederland de kans geven om zich (inter)nationaal te ontwikkelen. Daarmee is het volgens de organisatie 'een vervolgstap in de samenwerking tussen Popfabryk, Stichting Kunst & Cultuur, POPgroningen, Noordstaat en Eurosonic Noorderslag.'

Bovengenoemde partijen werkten eerder al samen aan de ontwikkelingsprojecten UpNorth en Hit the North. Die geven nieuwe artiesten uit Drenthe, Groningen en Friesland de kans om op te treden tijdens het jaarlijkse muziekfestival Eurosonic Noorderslag (ESNS), dat volgende week woensdag begint.

Drentse artiesten

Daar zijn onder andere de Drentse muzikanten Lisa Ploeger, Marit Nygård en Thyrza Postma te zien, die vorig jaar meededen aan het Hit the North-traject. In verschillende sessies hebben zij meer geleerd over onder meer podiumpresentatie, marketing, management en financiën, zodat ze nu klaar zijn om op te treden op een internationaal podium.