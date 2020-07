Bloedbank zoekt ex-coronapatiënten voor mogelijk geneesmiddel

Bloedbank Sanquin is op zoek naar duizenden donors die onlangs besmet zijn geweest met corona. Hun bloedplasma is een mogelijk levensreddend middel tegen het virus.

Hans Zaaijer, hoofdonderzoeker bij Sanquin, doet vanochtend in De Telegraaf een oproep aan ex-coronapatiënten om zich aan te melden als donor. De bloedbank heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gekregen om 30.000 kilo bloedplasma van deze groep te verzamelen. Sanquin heeft de helft van het totale aantal donors al geworven.

Ampullen

"We hebben nog ongeveer 8000 nieuwe donors nodig. Uit het bloedplasma van de mensen die corona hebben gehad concentreren we de antistoffen. Daar maken we ampullen van", legt Zaaijer uit in het NOS Radio 1 Journaal.

Zo'n ampul kan preventief of net na de infectie met het virus als infuus worden toegediend. "Het lijkt op het effect van een vaccin. Het verschil is dat je met een vaccin jarenlang een immuungeheugen hebt, terwijl deze antistoffen na een paar maanden uit je bloed zijn verdwenen."

Verpleeghuizen

Voor de ampullen komen volgens Zaaijer 'heel kwetsbare' mensen in aanmerking. "Het is dus niet bedoeld voor jongeren die heel weinig last van het virus gaan hebben, maar voor mensen die bijvoorbeeld echt niet meer langer kunnen wachten met een chemokuur."

"En als we weer een grote 'golf' krijgen, heb ik nog iets anders in gedachten: als een verpleegtehuis te maken krijgt met een besmetting, kunnen de andere bewoners heel snel passief immuun worden gemaakt met zo'n ampul."

Eerste levering

Volgende week komt Sanquin met de eerste levering, bestaande uit 3000 ampullen. "We hebben dus een tiende van het materiaal ingezameld", rekent Zaaijer uit. "Ik schat dat we daarmee ongeveer 1000 mensen het hele seizoen immuun kunnen houden tegen het virus."

De meeste ex-coronapatiënten komen in aanmerking om een bijdrage te leveren. "We zien dat bij een flink deel van onze donors de hoeveelheid antistoffen prachtig hoog blijft", aldus Zaaijer. "Dus zij blijven heel geschikt om dat bloedplasma te geven voor het maken van ampullen."

Ex-coronapatiënten die bloedplasma willen doneren, kunnen zich aanmelden via de website van Sanquin.

