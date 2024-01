Scheidsrechter van het jaar Ruben van Klinken mikt op betaald voetbal

VOETBAL - Fluiten in een kolkende Kuip of volgepakte Johan Cruijff ArenA, kersvers KNVB-amateurscheidsrechter van het jaar Ruben van Klinken ziet dat wel zitten. De 17-jarige arbiter uit Nieuw-Weerdinge zit vol ambitie.

Toch is hij niet alleen maar bezig met zijn eigen toekomst als leidsman, vooral niet tijdens een wedstrijd zelf. "Het gaat niet om de voldoening die je krijgt. Het is vooral mooi dat je 22 spelers op het veld een mooie wedstrijd kan geven, zodat het eerlijk en gezellig blijft. Eigenlijk doe ik het voor een ander."

Schelden

Het verhaal van de jonge scheidsrechter sprak de jury aan. Hij zette vooral in op het aanvoelen van spelers. "Ik heb verteld dat ik zelf aan het voetballen was. Het is belangrijk dat je als scheids ook voetballer bent." Van Klinken, zelf speler van Titan/NWVV, zegt dat hij daardoor goed snapt wanneer spelers op een scheids afkomen.