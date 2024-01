Drentse politici springen in het ijskoude water voor het nieuwe jaar

Meer dan dertig Drentse politici zijn vanmiddag in de Baggelhuizerplas bij Assen gesprongen voor een nieuwjaarsduik. Dat deden zij vanwege een motie die vorige maand in Provinciale Staten werd aangenomen.

IJskoude duik

Diverse Statenleden en ook medewerkers van de provincie hadden zich aangemeld. Van het college van Gedeputeerde Staten deed onder anderen Henk Jumelet mee, CDA-gedeputeerde voor onder meer sport. Toen hij ja zei tegen het plan had hij niet verwacht dat het zou vriezen. "Maar dat mag de pret niet drukken. We hebben laten zien dat we eensgezind zijn en dat het leuk is met de provincie."

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma zei in december al dat ze zelf niet mee het water in zou gaan. "Wel stoer dat er zo veel mensen in zijn gesprongen. Het is ook een mooi plaatje om te zien." Met de duik luiden ze, aldus Klijnsma, een nieuw jaar in waarin de provincie laat zien "samen Drenthe te besturen". "Dan is dit zo'n mooie aftrap."