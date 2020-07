Verhaal achter de kunst: Ode aan de kuiper

Wie wel eens over de brink in Assen loopt, heeft het vast zien staan: De Kuiper. Een standbeeld dat je makkelijk voor lief neemt, maar de geschiedenis ervan is nauw verbonden met Assen.

Faber Pallets

"Het standbeeld heeft Kees Faber in 1984 neer laten zetten ter nagedachtenis aan het kuipen", legt directeur Wim van Dijk van Faber Pallets uit. Een kuiper maakt houten tonnen en vaten. "In Assen is dat begonnen voor de melkfabriekjes hier in de buurt, waar kuiperij voor werd gemaakt. In die tijd waren er nog een hele boel melkfabrieken."

Maar van het kuipen is nu op het huidige complex van Faber in Assen niets meer te vinden. "Ergens in de jaren zestig kwam de heftruck met de pallet en het kuipen liep terug, de aantallen werden minder. De toenmalige familie Faber en Kees Faber hebben toen de palletproductie opgepakt. En dat is geworden tot wat het nu is."

Belangrijke werkgever

"Als je Assen roept en je roept Faber dan kennen ze het", zegt bedrijfsleider Harry Berends. Volgens hem is Faber Pallets niet meer los te denken van Assen. Ook was het volgens hem een belangrijke werkgever in de stad.

Inmiddels heeft Faber de vleugels ook tot ver buiten Assen uitgeslagen en heeft het bedrijf meerdere vestigingen. "Van kuipen zullen ze wel niet veel meer weten", grapt Berends, "maar we hebben toch wel veel mensen voorzien van werk. Van heftruckchauffeurs tot timmermensen tot machine-operators. Daardoor is Faber een grote werkgever geworden en ik denk zeker dat het belangrijk voor de gemeente Assen is geweest. We hebben nu zes- tot zevenhonderd mensen in dienst."

Familie

De locatie waar het beeld staat is niet zomaar gekozen. Het staat voor het oude huis van de familie Faber aan de brink in het centrum van Assen. Een logische plek volgens Van Dijk. "Kees Faber noemt zich nog steeds een Assenaar, zijn vrouw komt uit Assen en de kinderen zijn geboren in Assen. Een typische familie die hoort in Assen en ook het standbeeld geeft aan Assen en aan geen enkele andere stad."

Elke werkdag een verhaal

