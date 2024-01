27-jarige aangehouden voor slingerpartij in Elim

Een 27-jarige man uit de gemeente Hoogeveen is aangehouden na het rammen van een geparkeerde auto in Elim, afgelopen weekend. De politie hield hem aan voor rijden onder invloed.

In de nacht van zaterdag op zondag slingerde de man in zijn pick-up-truck op de Prieswijk in Elim, daarbij raakte hij een andere auto. Beide auto's raakten flink beschadigd.