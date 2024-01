Vorst leidt tot drukte bij ANWB Alarmcentrale in Assen

De vrieskou leidt tot drukte bij de Wegenwacht van de ANWB. Volgens een woordvoerster was er vanochtend al vroeg een piek te zien in het aantal meldingen van autopech. Het ging vooral om startproblemen, kapotte accu's en vastgevroren sloten. Telefoontjes over pech uit heel Nederland komen binnen bij de ANWB-alarmcentrale in Assen.