Te weinig bewijs dat hondje leed in hete auto bij TT: vrijspraak voor Belgische

Een Belgische vrouw die vanochtend in Assen terechtstond voor het opsluiten van haar hondje in haar auto tijdens een TT-training in 2018 hoeft dankzij de medewerkers van de Dierenambulance geen boete te betalen. De rechter vernietigde de boete die ze destijds van justitie kreeg.

De 52-jarige vrouw uit de Waalse stad Dinant kwam op 29 juni 2018 met haar man, drie kinderen en een Yorkshire Terriër naar Assen om de training voor de TT, die twee dagen later zou plaatsvinden, te bezoeken. Volgens een parkeerwacht parkeerde het gezin om 9 uur de auto op één van de parkeervelden aan De Haar.

Toen hij vroeg of de hond meeging naar de baan, zei de vrouw dat ze het beestje in de auto zou laten, maar wel regelmatig zou komen kijken. De parkeerwacht waarschuwde haar dat het warm zou worden die dag. De vrouw zette de ramen van de voorste portiers op een klein kiertje open.

Hijgend in de auto

Om half één zag de parkeerwacht de vrouw weer bij de auto. Twee uur later belde hij samen met een collega de politie, omdat het beestje flink zat te hijgen en te blaffen, terwijl de auto in de brandende zon stond. Ook werd de Dierenambulance gebeld. De politie sloeg het raam in en gaf het beestje mee aan de Dierenambulance.

De vrouw verklaarde bij de politie dat ze pas om vijf uur die middag in hun gehuurde appartement konden en dat ze wel degelijk ieder uur bij de auto was geweest. Ze kreeg een boete van 450 euro voor dierenmishandeling. Die kon ze naar eigen zeggen niet betalen.

Hondje snel 'opgelapt'

Op de post van de Dierenambulance belden medewerkers die middag een dierenarts om te kijken naar de toestand van het beestje. De arts had pas ruim twee uur later tijd. In de tussentijd gaven de medewerkers het hondje water en voer, met als gevolg dat hij volgens de rechter 'weer helemaal opgelapt' was toen de arts kwam. Door de goede bedoelingen van de Dierenambulancemedewerkers kon de arts niet meer vaststellen dat het hondje te lijden had gehad van de hitte in de auto.

Om die reden kon de officier van justitie niks anders dan vrijspraak vragen. "Het was misschien niet relaxed voor de hond om lang in de auto te zetten, maar ik kan nu niet bewijzen dat de gezondheid van het dier is benadeeld." De rechter gaf hem gelijk.