Trio uit Gouda bestraft voor oplichten supermarkten met babyvoeding

Blikken Nutrilon kopen bij een supermarkt, ze buiten omwisselen voor blikken die over datum zijn, daarmee teruggaan naar de winkel en nieuwe eisen. Op die manier probeerden drie mannen uit Gouda in oktober 2017 vier Drentse supermarkten op te lichten.

De rechter in Assen veroordeelde het trio, 22 en 24 jaar oud, vandaag tot één maand voorwaardelijke gevangenisstraf met drie jaar proeftijd voor twee pogingen tot oplichting en één geslaagde poging. De straf viel lager uit dan normaal, omdat het volgens de rechter ging om 'een stokoude zaak'.

Waarschuwingsappje

Een supermarktondernemer in Zuidwolde waarschuwde op 4 oktober 2017 via een appgroep ondernemers uit de omgeving voor een groepje van drie mannen dat in zijn winkel stennis had lopen schoppen over babyvoeding. Volgens de ondernemer probeerde ze de boel op te lichten, maar was het groepje er inmiddels vandoor.

Hij belde ook de politie. Die haalde het trio later die dag op de A28 bij Fluitenberg van de weg. In hun auto lagen 74 volle blikken babyvoeding: 29 die over datum waren en 49 die nog goed waren.

'Sterke spieren'

De politie kreeg aangiften van één supermarkt uit De Wijk en van twee uit Hoogeveen: twee ondernemers waren niet in de wisseltruc getrapt, omdat ze de app van hun collega hadden gezien. Zij hadden de mannen uit Gouda weggestuurd. In een van de Hoogeveense supers hadden medewerkers de truc niet door. Daar kregen de mannen twee nieuwe blikken terug toen ze zeiden dat de blikken die ze kort daarvoor hadden gekocht niet meer goed waren.

Het trio ontkende bij de politie dat ze bezig waren met oplichting. Eén van hen verklaarde dat ze de blikken, die in die tijd erg schaars waren, opkochten voor arme moeders, die ze zelf niet konden betalen. Een medeverdachte verklaarde dat hij het zelf opdronk: "Daar krijg ik sterke spieren van."

Oude zaak

"Het is buitengewoon kwalijk dat er wordt opgelicht met producten die op dat moment schaars waren en de meest kwetsbaren raken in onze samenleving: baby's", zei de officier van justitie. Maar tegelijkertijd vond hij dat hij geen straf meer kon eisen, omdat de zaak zo lang op de plank gelegen had. Ook waren de drie na hun arrestatie in 2017 allemaal al meerdere keren voor andere misdrijven veroordeeld. De oplichtingszaak had toen ook meegenomen kunnen worden.

Hij eiste tegen twee van de drie een schuldigverklaring zonder straf en tegen een 24-jarige man één week voorwaardelijk. De rechter vond dat te mager en veroordeelde ze allemaal tot één maand voorwaardelijke celstraf.