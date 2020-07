Veel vlinders in het Noorden, atalanta komt het meest voor

In de noordelijke provincies werden dit jaar tijdens de tuinvlindertelling meer vlinders waargenomen dan in andere provincies. Dat blijkt uit de twaalfde tuinvlindertelling van de Vlinderstichting, die werd gehouden van 4 tot en met 26 juli.

Een woordvoerder van de stichting legt uit dat dit te maken heeft met droogte van de afgelopen jaren. In de noordelijke provincies is het namelijk koeler en er valt iets meer regen. Met name de atalanta's en dagpauwogen concentreerden zich boven de grote rivieren: 79 en 84 procent van alle getelde atalanta's en dagpauwogen kwamen daar voor.

Atalanta meest voorkomend

De vlinder die het meest voorkomt in Nederland is de atalanta, een grote oranje en zwarte vlinder. Op de tweede plaats komt de dagpauwoog en op de derde plaats komt het klein koolwitje. De atalanta werd waargenomen in 83 procent van de tuinen, de dagpauwoog in 71 procent van de tuinen en het klein koolwitje in 66 procent van de tuinen.

Andere vlinders die in de top 10 voorkomen zijn het groot koolwitje, de citroenvlinder, het boomblauwtje, de gehakkelde aurelia, het klein geaderd witje, het bruin zandoogje, het bont zandoogje en de kleine vos.

Minder vlinders

Ondanks dat er de laatste twee jaar landelijk meer vlinders geteld zijn, is er, wanneer je kijkt naar de periode 2009 - 2017, toch een daling zichtbaar. Vooral het aantal getelde kleine vossen is de laatste paar jaar sterk achteruit gegaan. De Vlinderstichting roept mensen dan ook op om nectarplanten voor de vlinders en voedselplanten voor de rupsen in de tuin te planten.