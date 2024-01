Bezoekersaantallen Wildlands opnieuw in de lift

Het aantal bezoekers van Wildlands in Emmen is bijna terug op het niveau van voor de coronajaren. In 2023 bezochten 926.000 mensen het park. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Toen trok de dierentuin 830.000 bezoekers.

Wildlands laat weten tevreden te zijn met de cijfers. De doelstelling voor het afgelopen jaar was 885.400 bezoekers te verwelkomen, dat aantal is dus gehaald. Verder zag het park het aantal abonnementshouders groeien met 21 procent naar bijna 46.000.

Nieuwe directeur

De huidige directeur Julius Minnaar volgde in juni interim-directeur Erik van Engelen op bij Wildlands. Minnaar: "We kijken terug op een prachtig jaar met vele hoogtepunten. In juni verwelkomden we 4.000 gehandicapte en chronisch zieke kinderen en hun families voor een onbezorgde Dreamnight at the Zoo. En we sloten het jaar af met de hoogste bezoekersaantallen ooit voor Wildnights, terwijl het evenement vier avonden minder te bezoeken was dan in 2022."

In 2019, het jaar voordat de coronapandemie uitbrak, wist het park nog 930.000 bezoekers te trekken. In de daaropvolgende jaren halveerde dit aantal. In 2022 werd de lijn omhoog weer ingezet.

Vooruitblik: koning en zeehonden