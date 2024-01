Eén gipswandje scheidt Buurthuis De Poort in Assen van 'prachtoplossing'

De Eerste Asser Speeltuinvereniging De Poort in Assen-Oost zit in zak en as. Al tijden willen ze de zolder van hun buurthuis dolgraag ombouwen tot kidsruimte en vergaderplek. Maar zonder extra opslagruimte, is dat plan gedoemd te mislukken. En daar balen ze van.

Eén simpel gipswandje in een rommelkast in hun vertrek, scheidt de vereniging van een al jaren leegstaand klaslokaal pal naast hen. "Als we dit wandje eruit tikken, en de lege ruimte hierachter bij ons buurthuis zouden kunnen aantrekken, is ons ruimteprobleem opgelost", zegt penningmeester Brian Schoonbeek. "Dan hebben we op de begane grond een prachtige plek om onze stoelen en tafels naartoe te schuiven, en ander zwaar materiaal. Maar helaas is de praktische uitvoering vele malen complexer."

'Al jaar bezig'

Het bestuur van buurtvereniging De Poort heeft namelijk de medewerking van de gemeente Assen nodig, die eigenaar is van het vroegere schoolgebouw. En daar loopt het allemaal op vast.

"We zijn nu al een jaar in overleg met mensen van de gemeentelijke vastgoedafdeling. Maar die willen niet meewerken aan de simpele oplossing die wij hebben bedacht. De schoollokalen die naast ons in het aangrenzende gebouw allemaal leegstaan, die willen ze beschikbaar houden als wisselschool. Vraag me niet waarom. Maar jammer is het wel. Met één lokaal zijn wij uit de brand", aldus Schoonbeek.