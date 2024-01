Nieuwe kazerne voor brandweer in Havelte

De brandweer in Havelte krijgt een nieuwe kazerne. Het nog te bouwen onderkomen komt op dezelfde plek als het huidige, heeft het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Westerveld besloten.

Volgens burgemeester Rikus Jager is het gebouw, waar de brandweer nu in zit, verouderd. "Het voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving en duurzaamheidseisen. Daarom hebben wij besloten dat er op dezelfde plek een nieuw gebouw nodig is", zegt Jager. Hij hoopt dat de nieuwe kazerne volgend jaar gebruikt kan worden.