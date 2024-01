Extra opvangplekken voor dak- en thuislozen om de koude nachten door te brengen

Vanwege de winterkou is in Drenthe de winterregeling van de GGD van kracht. Het Leger des Heils heeft daarom besloten het aantal nachtopvangplekken uit te breiden. Zowel in Assen als in Emmen kunnen meer dak- en thuislozen terecht om de koude nachten warm en beschut door te brengen.

"Bij onze locatie in Assen aan de Havenkade hebben we het aantal opvangplekken voor de nacht uitgebreid van tien naar twintig", vertelt Martijn Folkers van het Leger des Heils Noordoost. In Emmen is het aantal nachtopvangplekken van acht naar dertien gegaan. Bovendien hebben ook onze collega's van Wender crisisopvang nu winteropvang voor dak- en thuislozen beschikbaar, zij zijn daar van nul naar zes plekken gegaan."

De uitbreiding van nachtopvang betekent op dit moment voor het Leger des Heils nog geen extra inzet van mensen. "Dat bekijken we van moment tot moment. Als het erg druk wordt in de opvang, regelen we extra begeleiding, dat houden de teamleiders in de gaten", legt Folkers uit.

Winterregeling

De winterregeling van GGD Drenthe is sinds zaterdag van kracht. Volgens Folkers is het sindsdien al wel iets drukker bij de nachtopvang. "Maar de koudste nachten hebben we nog voor de boeg, dus we houden wel rekening met nog meer drukte."

Volgens de woordvoerder gaat het Leger des Heils zelf niet de straat op om dak- en thuislozen naar binnen te halen. "We hebben natuurlijk wel de mensen uit ons eigen netwerk die we laten weten dat de nachtopvang beschikbaar is. De GGD en de politie halen waar nodig wel actief mensen van straat en brengen ze hier onder."