100.000 euro voor toeristische activiteiten in zomer en herfst in Assen

Er ligt een concreet plan voor de honderdduizend euro die de gemeente Assen in juni vrijmaakte voor promotie van de cultuur- en vrijetijdssector in de provinciehoofdstad. Van het geld worden tijdens de zomermaanden en in september en oktober verschillende activiteiten georganiseerd.

De helft van het budget gaat naar zomeractiviteiten, vooral voor gezinnen met kinderen die op vakantie zijn in Drenthe. Er worden speciale kinderworkshops en spelletjes georganiseerd, er komen straattheater- en dansuitvoeringen en er staat regelmatig een springkussen op het Koopmansplein.

De plannen zijn gemaakt door de gemeente, binnenstadsorganisatie Vaart in Assen en meerdere toeristische organisaties en ondernemersclubs uit Assen. De organisaties brengen nog eens 35.000 euro in om de plannen uit te voeren.

Pendelbussen

Om toeristen uit heel Drenthe te verleiden naar Assen te komen, staan er meer borden langs wegen in de hele provincie en hangen op veel plekken in en buiten Assen posters. Ook rijden er sinds afgelopen woensdag wekelijks gratis pendelbussen tussen de provinciehoofdstad en een aantal campings in de regio. Vaart in Assen was blij met het aantal vervoerde reizigers op de eerste dag. "De bussen zaten nog niet helemaal vol, maar het was zeker naar tevredenheid", vertelt Jan Gerbrand Krol van de binnenstadsorganisatie.

De andere helft van het geld wordt bewaard voor een nazomerprogramma. Dan komt de focus volgens Krol meer te liggen op andere typen toeristen. "In de zomer zie je vooral gezinnen met kinderen, maar richting de herfstvakantie meer stellen. We zijn momenteel nog druk bezig met de inhoud van het programma, daarover is nog niets bekend", vertelt Krol.

Corona

De gemeenteraad maakte de honderdduizend euro in juni vrij om de cultuur- en vrijetijdssector extra te ondersteunen. De sector is hard geraakt door de coronacrisis. Assen hoopt nu te profiteren van het feit dat vanwege het coronavirus veel mensen in eigen land op vakantie gaat. De toeristen moeten de stad weer een economische boost geven.

Het volledige programma is te vinden op www.assengeeftruimte.nl.

