Herinneringscentrum kreeg 130.000 mensen over de vloer

Het afgelopen jaar hebben 130.000 mensen Herinneringscentrum Kamp Westerbork bezocht. Dat is minder dan in 2019, het laatste jaar van voor de coronaperiode. Toen kwamen ruim 168.000 bezoekers naar het herinneringscentrum.

Directeur Bertien Minco vindt 130.000 bezoekers 'een prachtig aantal'. "Daarnaast bezochten vele mensen het gratis toegankelijke kampterrein", zegt ze. "We zijn blij dat de aandacht voor de gelaagde geschiedenis van Kamp Westerbork groot blijft en we hopen ook dit jaar vele bezoekers te ontvangen."

Gratis naar binnen na opleving van antisemitisme

Het herinneringscentrum ging in december een dag gratis open voor lezingen en activiteiten. Volgens Minco werd dat gedaan omdat sinds de oorlog in Israël en Gaza een opleving van antisemitisme werd geconstateerd. In oktober werd nog een lezing afgelast wegens bedreigingen.

Ook was er het afgelopen jaar de tentoonstelling De lange schaduw van het verleden te zien. Dat was een tentoonstelling over de onderdrukking en vervolging van Sinti en Roma. Volgens het herinneringscentrum is hun verhaal een geschiedenis die na de bevrijding snel in de vergetelheid is geraakt.