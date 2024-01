Mega-operatie in het WZA: patiënten krijgen nieuw, modern bed

Misschien liggen ze nog een beetje stevig, maar ze zijn gloednieuw. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen heeft ruim 180 nieuwe bedden en matrassen voor patiënten gekregen. En dat is niet alleen een vooruitgang voor patiënten, ook verpleegkundigen gaan ervan profiteren.

In de hal van het ziekenhuis is het druk. Er staan ongeveer tien bedden, die op de juiste manier worden afgesteld. Na een controle van de technische dienst, worden de bedden nog even schoongemaakt voordat ze naar de afdeling gaan. Daar nemen ze de plek in van de huidige bedden, die zo'n tien jaar oud zijn.