Dichterspodium keert terug in Hoogeveen

Dichters en poëten, Drenthe kent ze. Maar een platform voor dichters, dat stierf tijdens corona. Niet in schoonheid, maar in stilte. Die stilte wordt eind januari verbroken, als dichterspodium Het Hooge Woord terugkeert, in Hoogeveen.

"Zoiets kennen we hier niet. Literatuuravonden voor poëzie, verhalen en muziek, voor creatieve geesten van het gesproken woord, dat hebben we niet meer. Daarvoor moet je naar Zwolle", weet dichter Jurriën Bodaan, die samen met Bart van der Vinne en Delia Bremer het dichtersplatform nieuw leven heeft ingeblazen.

"Wij willen ook zoiets in deze regio, want we hebben het gevoel dat het leeft. Zelf moest ik er de afgelopen tijd naar zoeken. Dit platform zorgt ervoor dat creatieve mensen elkaar makkelijker kunnen opzoeken."

In september 2020 ontstond het dichterspodium Het Hooge Woord. Delia Bremer stond destijds aan de wieg van deze oase voor liefhebbers van poëzie en muziek. Zowel ervaren dichters als nieuwkomers waren er welkom. Maar tijdens corona ging Het Hooge Woord teloor. Bodaan: "Fysiek afspreken kon door de lockdown niet meer, daarmee verdween het initiatief. In het voorjaar hebben we weer eens bij de bieb aangeklopt voor een literaire avond. Daar is het balletje gaan rollen."

Iedereen welkom op creatieve avonden

Doel van de initiatiefnemers is om een groep creatieve geesten elke maand de ruimte te geven. Niet in de bibliotheek, zoals voorheen, maar elke vierde donderdagavond van de maand tussen 20.00 en 22.00 uur in Het Podium.

"Het Podium geeft het gevoel van een bruin café, heel gemoedelijk", vindt Bodaan. En dat is precies wat het platform wil zijn. "We zijn een laagdrempelig platform waar iedereen welkom is. We hopen op veel jonge talenten. Het is een plek waar poëten en artiesten zich kunnen laten horen en ook publiek is van harte welkom."

Dromen van een tournee

Stiekem droomt Bodaan al verder. "We willen dat de community gaat groeien tot een platform waar artistieke geesten hun creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan. En als we een mooi clubje hebben, zouden we misschien eens te gast kunnen zijn op een grotere locatie of misschien eens op tournee gaan. In Hoogeveen, in Drenthe of misschien zelf in heel Nederland.