'Groeibriljantje' Bernadou: Ik heb gekozen voor het spelidee van FC Emmen

De voetbaltaal hoef je Bernadou, die overkomt van Paris Saint-Germain, in ieder geval niet meer te leren. Afgaande op de beelden en op zijn eerste meters op het kunstgras in Emmen heeft de Drentse club een speler binnengehaald met enorme potentie. "Het is een groeibriljantje", aldus Dick Lukkien. "Hij is een razendsnelle denker en een zeer goede voetballer."

Fysiek

Volgens Lukkien moet Bernadou vooral fysiek nog een stap maken. "Maar dat is ook niet zo gek gezien zijn leeftijd. Hij is pas 19. Hij moet simpelweg de concurrentie aangaan en of hij meteen speelt of niet ligt aan hem zelf. Speelt-ie niet, dan moet er een tandje bij. Toch ben ik ervan overtuigd dat hij ons verder gaat helpen."

'Op techniek'

De jonge Fransman heeft zin in het nieuwe avontuur. "Natuurlijk is het spannend. Het is een enorme stap, maar die heb ik wel heel bewust genomen. Enerzijds omdat de trainer zeer gecharmeerd van me is, maar ook omdat het spelidee van Emmen me enorm aanspreekt. Ik hou, net als de trainer, van voetballen op techniek."