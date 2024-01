De absurdistische hiphop van Wolliewohl Junior

Samen maken ze absurdistische hiphop, waarbij niet ieder woord letterlijk genomen moet worden. Deze week zijn Wohlrabe uit Zuidwolde en Pasveer uit Hengelo te gast bij Djammen in hun rol als Wolliewohl Junior en Rob Feathers. Wolliewohl de teksten, Feather de beats. Hun inspiratiebron en idool? De Nederlandse zanger en producer Antoon. "Echt vet man", vertelt Feather. "En zo wil ik later ook worden en heel veel geld verdienen." Wolliewohl vult hem aan. "Hij heeft gewoon in de Ziggo Dome gestaan en dat is voor ons het volgende opstapje", schertst hij.

Begrafenis

Naast muziek is Wohlrabe van huis uit theatermaker. Hij mag graag mensen prikkelen en dat lukte hem met een van zijn theaterstukken behoorlijk. Liggend in zijn eigen doodskist wist hij een zaal vol bezoekers van zijn 'uitvaart' te boeien en te raken. "Ik heb mijn eigen begrafenis gespeeld in de hoop dat ik daar ook weer andere klanten kan wekken in het theater", vertelt hij.

Ik wil dood

Binnen de kaders van het absurdisme is het goed mogelijk om hele serieuze thema's aan te boren, zoals de dood. Wohlrabe worstelt wel eens met negatieve gedachten en muziek helpt hem daarbij. "Ik denk dat je zoiets het beste keihard kan zeggen: 'Ik wil dood'. En kijk maar wat de mensen daarvan vinden. Ik denk dat dat heel erg vet is. Er zijn periodes in mijn leven geweest dat ik dacht: ik vind het hier even niet meer leuk. Het is heel belangrijk om dat dan gewoon in een nummer te zeggen en het ook een soort van te normaliseren dat je dat kan uitspreken. Want als we het niet uitspreken, dan is er misschien straks iemand dood."