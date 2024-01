Burgemeester Coevorden neemt stelling: 'Eerlijke verdeling asielzoekers moet nu, zo snel mogelijk'

Het is absoluut niet uit te leggen dat er na anderhalf jaar soebatten nog steeds geen goed landelijk plan is om de opvang van asielzoekers over Nederland te verdelen. Daarmee ligt de druk nog steeds veel te veel op het Noorden. Dat stelt burgemeester Renze Bergsma (Coevorden) tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

"Dit zorgt wat mij betreft voor schaamrood op de kaken, dat we er blijkbaar maar niet in slagen om dit in goede banen te leiden." Bergsma doet daarmee een duidelijke oproep richting 'Den Haag' om dit alsnog zo snel mogelijk te regelen. "Stop met bakkeleien."

'Solidair met Groningen'

De oproep van de burgemeester van Coevorden komt op de dag dat de Groningse gemeenten en de provincie Groningen alarm slaan over de aanhoudende opvangproblemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. "Ik wil laten weten dat ik solidair ben met de Groningse gemeenten", aldus Bergsma. "Een eerlijke verdeling van de opvang moet er nu écht snel komen."

Zelf heeft Coevorden die opvangtaak naar eigen zeggen al ruimhartig opgepakt, met momenteel 500 opvangplekken in het asielzoekerscentrum in Aalden. "Wij zitten zelf aan onze max en we doen momenteel tweemaal zoveel als volgens de spreidingswet zou moeten. Recent hebben we het aantal opvangplekken in Aalden uitgebreid."

'Draagvlak weegt zwaar'

Veel meer kan zijn gemeente volgens hem niet doen. "Dat heeft vooral met draagvlak te maken. Dat draagvlak is er nu, maar die is ook zeer kostbaar, dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Het azc in Aalden zit er al jaren en lange tijd zonder veel problemen. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat er overlast ontstond door 'veiligelanders', maar die situatie is nu weer onder controle, dankzij veel gesprekken in het dorp. Het geeft voor ons in ieder geval aan dat we niet méér kunnen. Draagvlak weegt zwaar, daar moeten we zuinig op zijn."