Monumentaal bouwval wordt seniorenboerderij

Die boerderij is gebouwd in 1866. Het kwam in 2006 leeg te staan en leek een nieuwe toekomst te krijgen toen het werd verkocht aan een Syrische familie die er een paardenfokkerij wou beginnen. Maar dat plan kwam niet van de grond.

De Berkenhof-formule

Nu de boerderij is overgenomen door Jacqueline Smit en Meta Kroon komen er seniorenwoningen in en daarmee wordt het een vijfde locatie van De Berkenhof. Dit is de naam van verschillende kleine woon-zorgcomplexen van het duo. Acht jaar geleden begonnen Smit en Kroon daarmee. Eén complex is gevestigd in het voormalige gemeentehuis in Havelte. Twee anderen zijn gerealiseerd in Fort en Ansen op de plek van voormalige basisscholen. En in Kerkenveld is er één in een voormalig restaurant. Al met al gaat dat om 67 woon-zorgappartementen.

De Berkenhof heeft een bijzondere formule. Jacqueline Smit: "We zijn heel laagdrempelig en hebben een hele platte organisatie. We laten de verantwoordelijkheden bij degene waar het hoort en zo kunnen we overheadkosten uitsparen en uitgeven aan de zorg."

Bouwhelm

Betreden van de oude boerderij bij Veeningen is niet zonder gevaar. Eigenlijk moet dat met een bouwhelm op, maar die hebben Jacqueline en Meta niet bij zich. "Het is natuurlijk een bouwval, maar dit pand biedt wel mogelijkheden. Het is een rijksmonument, maar de zijmuren mogen wel vervangen worden."

Met name de voor- en achtergevel zijn beschermd. De ramen daarin zijn kapot en de zonneschermen zijn aan flarden. Er hangt een satellietschotel aan de muur. De zijmuren buigen zwaar naar buiten door. De gebinten lijken aangetast door verrotting. Door een ruitje heeft zich een klimop meters naar binnen gewurmd. Het is een wonder dat de boerderij na zoveel verwaarlozing nog overeind staat.

Jong en oud

Zes seniorenwoningen willen Jacqueline en Meta in de boerderij realiseren. Daardoor blijft er ruimte over. Voor een gezamenlijke ruimte bijvoorbeeld. Maar het plan is ook om een aantal woon-zorgappartementen te bouwen. Jacqueline Smit: "In een seniorencomplex kunnen de ouderen elkaar helpen met boodschappen doen of in de tuin bezig zijn. En als er woon-zorg bijkomt dan kunnen ze leuke dingen doen met de bewoners. We willen realiseren dat jong en oud met elkaar verbonden wordt."

Het zorgduo wil in overleg met Dorpsbelangen van Veeningen bekijken of hun ideeën zijn te combineren. "We hopen dat het gedragen wordt in de omgeving. We zijn van het samenwerken."

Bij de boerderij hoort een flinke lap grond, die al grotendeels is ingericht voor de paardenfokkerij die er zou komen. Ook dat biedt mogelijkheden. "Als je in het buitengebied gaat zitten moet je wel vertier bieden voor de bewoners. Dus we denken aan iets met paarden. Een terrasje er bij." Over een jaar tot anderhalf jaar hopen Jacqueline en Meta dat er 'wel iets staat'. "Het is een uitdaging", zegt Jacqueline.