Buurt Erica bezorgd over woningbouwplan: 'Intimidatie ging ons een brug te ver'

Een gebrekkig overleg, geen inspraak en zelfs intimidatie. Zo ervaart een groep buurtbewoners de aanloop naar een woningbouwplan aan de Zende in Erica. Zo'n dertig buurtbewoners trekken daarom bij de gemeente aan de bel. Zij eisen meer betrokkenheid bij het plan.

Ralf Makkinje, een van die buurtbewoners, sprak vanavond namens de groep in tijdens de commissievergadering van de gemeente Emmen. Volgens hem is een lokale ontwikkelaar van plan een aantal huizen te realiseren op een bosperceel in hun buurt. Niemand is tegen de bouw, benadrukt Makkinje. Maar de manier waarop het plan tot stand lijkt te komen, stuit omwonenden tegen de borst.

"Er is geen goede afstemming met de buurt. Onlangs is er een informatiebijeenkomst gehouden. We dachten bijgepraat te worden, maar het was niet meer dan een ordinaire verkoopavond. Je kon enkel aangeven of je interesse in een kavel had."

Emmer overlopen

Volgens Makkinje is het plan nog niet helemaal rond. Een bestemmingsplanwijziging is ook nog een te nemen stap. "Maar we wilden niet afwachten totdat het zo ver zou komen." De buurt besloot alvast een voorschot te nemen op het plan door in te spreken tijdens de commissievergadering.

Twee zaken deden de emmer overlopen bij de buurt. In de eerste plaats werden omwonenden volgens hen op intimiderende toon aangesproken. "Ik ga toch geen last krijgen van u, sprak de ontwikkelaar een bewoner toe. Anders konden wij wel eens last krijgen van hem, vertelde hij. En dat ging ons een brug te ver."

Bos gekapt

De woningen moeten verrijzen op een bosperceel van iets meer dan hectare groot. Het is een van twee bosjes die een kwart eeuw geleden aangeplant werden als compensatie voor toenmalige nieuwbouw. Inmiddels is 90 procent van dat bos gekapt.

Volgens Makkinje is dat zonder kapvergunning gebeurd. Wat extra pijn doet volgens hem, is dat het bos door de buurt gebruikt werd als plek om te wandelen of te spelen. "Dat was echt de druppel", aldus buurtbewoner. "We zijn geen boze buurman die alleen maar tegen is. Maar we hebben echt vraagtekens bij dit plan. Het proces wordt niet zuiver gevoerd." De buurt wil daarom meer een vinger aan de pols wat betreft dit plan.

