FC Emmen haalt Simon Tibbling terug naar Eredivisie

FC Emmen heeft zich versterkt met Simon Tibbling. De 25-jarige Zweed, die eerder tweeënhalf seizoen bij FC Groningen onder contract stond, komt over van het Deense Brøndby IF. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde seizoen.

Tibbling begon zijn profcarrière bij Djurgårdens IF in zijn geboorteland. In de winterstop van het seizoen 2014-2015 haalde FC Groningen hem naar de Eredivisie, waar Tibbling een veelbelovende start kende en uitgroeide tot een onbetwiste basiskracht. Ook veroverde hij onder meer de KNVB-beker met de Groningers.

Pieken en dalen

Zijn laatste seizoen bij de Groningers verliep met pieken en dalen, waardoor hij niet altijd op een basisplaats meer kon rekenen onder trainer Ernest Faber. Brøndby IF hapte toe en haalde de Zweed naar Denemarken. Ook daar kende Tibbling een goed begin en wist hij met Brøndby de Deense beker te winnen, maar dit seizoen raakte hij voor de coronacrisis zijn basisplaats kwijt, waarop Tibbling naar een vervolgstap in zijn carrière begon te kijken.

Op dat moment kwam FC Emmen in beeld. Zo kent de Zweed huidig FC Emmen-trainer Dick Lukkien nog van zijn tijd in Groningen. "Bij FC Emmen kom ik veel oude bekenden tegen, daar houd ik van. Als je de trainer en een aantal medespelers al kent, is het altijd makkelijker om je snel thuis te voelen bij een nieuwe club. Ik heb echt het gevoel dat ik hier in een warm bad terecht ben gekomen", reageerde Tibbling na het tekenen van zijn contract.

Terugkeer in Eredivisie

Opvallend is dat Tibbling na de hervatting van de Deense Superligaen ineens weer op een basisplaats bij Brøndby IF kon rekenen toen de club aan de play-offs begon. Daarin maakte de 25-jarige middenvelder indruk en wilde Brøndby IF hem toch graag behouden. Tibbling had zijn zinnen toen al gezet op een terugkeer in de Eredivisie, ondanks een doorlopend contract tot 2022 bij zijn Deense werkgever.

Tibbling, die liet weten met veel plezier op zijn tijd in Nederland terug te kijken, traint voorlopig nog niet mee met FC Emmen omdat de play-offs met Brøndby IF net achter de rug zijn. "Daarom vliegt hij morgen direct terug naar Denemarken om daar alles af te ronden", vertelt Lukkien, die erg content is met de komst van de Zweed.

Afkoopsom?

De verwachting is dat Tibbling pas volgende week zal aansluiten bij de Emmenaren, als de ploeg op trainingskamp is in Delden. "Welke dag hij aansluit is nog niet bekend, evenmin of hij de eerste oefenwedstrijd tegen Cambuur meedoet", besluit Lukkien.

Het is niet bekend of FC Emmen een afkoopsom heeft moeten betalen om het doorlopende contract van Tibbling bij Brøndby IF af te kopen.