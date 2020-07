Coach Fiege tijdens start Hurry-Up: 'Er is al een klik'

Ribeiro is één van vier nieuwelingen bij Hurry-Up. "Tiago Azenha is een heel goede vriend van hem. Zo is het contact ontstaan", legt hoofdtrainer Joop Fiege uit over de band tussen de linkeropbouwer en Ribeiro. "Ik ben heel blij met hem, maar ik ben met alle nieuwe jongens blij."

Fiege straalt. Niet alleen is de hoofdtrainer blij dat hij weer met een grote groep aan de slag kan, ook geniet de Amsterdammer uit Emmen van de energie in de groep. "Er is al een klik. Het is mooi als je een potje kunt handballen, maar het is nog belangrijker om er een groep van te maken. Dat zie ik al gebeuren, dat is erg leuk."

Beetje geluk

Hurry-Up heeft afscheid genomen van buitenlandse krachten Jakub Kastner, Sven Suton en José Rolo. Noah van Wieringen (Volendam 2), Bernie Vermeer (Quintus) en Sverre Jansen (Tongeren) zijn net als Ribeiro nieuw. Het drietal komt uit eigen land en gaat het avontuur in Zwartemeer aan. "Dat was de afgelopen jaren met veel buitenlandse versterkingen wel eens anders. Soms moet je een beetje geluk hebben. Het viel goed", legt Fiege uit.

Nieuweling Ulisses Ribeiro (in het rood op de foto) lacht naar aanvoerder Ronald Suelmann (links) (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

"De één had wat meer ambitie, de ander was op een dood spoor terecht gekomen. De laatste komt terug van een zware blessure. Dan zeggen ze opeens allemaal toe. Hoe blij kun je zijn", vervolgt de oefenmeester van Hurry-Up. Een groot deel van de ploeg van vorig jaar stond ook vanavond op het parket in Zwartemeer. "Daar kun je op voortborduren. Als nieuwe jongen kun je makkelijker meespelen. Je hoeft het niet allemaal meer uit te vinden."

Fit en ingespeeld

Op 5 september opent Hurry-Up de competitie in eigen huis tegen Visé. De BENE-Leagueclub kijkt met veel spanning naar de ontwikkelingen rondom het coronavirus. "Ik moet de ploeg fit en ingespeeld krijgen", besluit Fiege.