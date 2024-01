Nachtwerk in Veenoord om te kunnen schaatsen: 'Je moet er wat voor overhebben'

Als de temperatuur daalt, stijgt de schaatskoorts bijna automatisch. Ook in tweelingendorp Veenoord/Nieuw-Amsterdam, waar vrijwilligers hun hoofdkussen gisteravond onaangeroerd op bed hebben laten liggen om de plaatselijke ijsbaan in de nachtelijke uurtjes te prepareren voor de eerste schaatsrondjes van het jaar. Met succes, want om 10.00 uur gaat de ijsbaan open.

De plaatselijke ijsvereniging heeft er een traditie van gemaakt om jaarlijks mee te dingen om de eerste marathon op natuurijs in het nieuwe jaar te organiseren. In de jaren negentig was Veenoord steevast de plek voor de eerste schaatsmarathon van het jaar.

'Je moet er wat voor over hebben'

Of dat er dit jaar ook in zit, is afwachten. "Daar voor zijn we afhankelijk van hoe het komende nacht vriest", zegt Margriet Lunenborg-Sieben, voorzitter van de ijsvereniging.

Die eerste schaatsmarathon kunnen organiseren zou een prachtige bijvangst zijn, maar hoofdprioriteit is dat er vandaag ook door recreanten geschaatst kan worden op de ijsbaan, die in zomers wordt gebruikt om speedwaywedstrijden op te houden.

"We wilden dolgraag dat de ijsbaan vandaag zou opengaan, dus zijn we de hele nacht bezig geweest om de baan gereed te maken voor de recreatieschaatsers", gaat Lunenborg-Sieben verder. En dat is gelukt, constateert ze 's ochtends, terwijl het buiten nog donker is.

"We konden goed door werken vannacht en er gaan ook deze ochtend ook nog een paar tanks over de baan heen om water te sproeien. Je moet er wat voor overhebben, maar dat hoort erbij", lacht ze.