Nieuw-Buinen gaat letterlijk over één nacht ijs, maar eerste schaatsmarathon zit er niet in

'Je gaat er altijd vol voor'

Dat gold niet voor Haaksbergen en Winterswijk, waar Koning Winter zich nadrukkelijker aandiende. "Dat was ook al een beetje voorspeld", zegt Wessels, die zich niettemin strijdvaardig opstelde. "Je houdt altijd hoop dat het lukt om die eerste marathon te mogen organiseren. Zolang er nog niks is beslist geef je nooit op en ga je er vol voor."

Toch is er geen sprake van teleurstelling. Althans, niet bij Wessels, die vooral heel erg trots is op wat er in één nacht voor elkaar is gebokst. "De ijsvloer ligt er mooi bij. Er ligt anderhalf centimeter ijs en dat is voldoende om open te gaan voor het publiek", zegt ze, terwijl ze goedkeurend een blik over de baan werpt.