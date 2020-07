Goudprijs naar recordhoogte: 'Ik had eerder goud moeten kopen'

"De oplopende spanningen tussen Amerika en China is er één van", legt Roosjen uit. "Daarnaast is de prijs gestegen door het coronavirus. Mensen zoeken economische zekerheid, omdat ze misschien toch bang zijn hoe het met de geldstroom bij de banken gaat. Investeerders zoeken naar een stuk zekerheid van het goud, zilver of platina. En door de grote vraag gaat de prijs omhoog."

Veilige haven

Goudsmid Martin Niemeijer uit Zeijen deelt die gedachte. "Mensen denken dat goud een veilige haven is. Men gaat gewoon goud kopen, dan gaat de prijs omhoog. Dan gaat het goed en gaat de prijs nog meer omhoog. Totdat het opeens rustig wordt en dan gaat iedereen verkopen, dan wil iedereen zijn goud weer kwijt. Dan zakt de prijs weer."

Toen Niemeijer twintig jaar geleden begon met het smeden van goud, betaalde hij naar eigen zeggen één vijfde van wat hij nu voor goud betaalt. "Dat is ernstig", stelt hij. Natuurlijk heeft dat niet alleen gevolgen voor hem, maar ook voor de prijs die de consument betaalt. "Ik mag nu niet meer zeggen; deze ring kost zo veel", vindt hij. "Ik moet eerst kijken hoeveel goud erin gaat en dan moet ik de prijs bepalen."

In maart was er een daling van de goudprijs, meent de goudsmid. "Toen had ik wat moeten kopen, want in mei en juni heb ik het normaal gesproken heel druk. Dan maak ik veel trouwringen. Ik had in maart dus een voorraad moeten kopen, want ik ben bijna door mijn fijngoud heen. Ik heb nog een heel klein beetje, daar kan ik nog net één ring van maken." Toch is er geen nood aan de man, want hij kan wel aan goud komen. "Het is alleen wat duurder."

Inwisselen

Bij Goudwisselkantoor Assen merken ze ook dat de consument hen weet te vinden. Er zijn consumenten die juist nu hun sieraden laten taxeren en inwisselen. De prijs die ze nu krijgen voor een sieraad kan zo'n twintig tot 25 procent schelen ten opzichte van wat ze er mogelijk begin vorig jaar voor kregen.