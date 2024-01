Dorpsbestuur Nieuw-Weerdinge: 'Asielzoekerscentrum Ter Apel moet 's avonds op slot'

'Sluit de hekken van het asielzoekerscentrum in Ter Apel na 18.00, zodat niemand het terrein meer kan verlaten. Weliswaar is dat wettelijk gezien niet mogelijk, maar laat Den Haag daar een maatregel voor in elkaar sleutelen", zo stelt het dorpsbestuur van Nieuw-Weerdinge in een brief aan staatssecretaris Eric van den Burg.

Daar blijft het niet bij, want het dorpsbestuur pleit er in dezelfde brief ook voor om alle overlastgevers per direct in de proces beschikbaarheidslocatie (PBL) te plaatsen. Iedere asielzoeker die tussen Ter Apel en Emmen wil reizen, moet volgens het dorpsbestuur verplicht een bus nemen, om wandelende onrustzoekers in het dorp te voorkomen.

"Nieuw-Weerdinge trekt het niet meer", aldus voorzitter Wim Katoen.

Aanpak faalt

Volgens de dorpsvertegenwoordiging loopt de frustratie in het dorp enorm op door de in hun ogen falende aanpak tegen een groep overlastgevende veiligelanders. Inbraken, intimidatie en vandalisme zijn aan de orde van de dag. De politie is onderbemand en is qua aanpak beperkt, zo schrijft het bestuur.

"De inwoners hier zijn er dusdanig klaar mee en kwaad, dat er nu ook een tweespalt dreigt tussen inwoners, handhaving, politie en beveiliging."

Ontwrichten

Volgens het dorpsbestuur dreigt de situatie de samenleving te ontwrichten. "Een absoluut onwenselijk scenario is dat dorpelingen worden opgepakt. Met als oorzaak dat zij door het uitblijven van de juiste maatregelen over de schreef gaan."

Om escalatie te voorkomen moeten er daarom hardere maatregelen worden genomen, schrijft Katoen namens de dorpsbewoners. "De mensen hier willen niet tegenover hun eigen handhavers en politie komen te staan, dus zullen die de mogelijkheid moeten krijgen om deze groep effectief van de straat te halen."

Ministeriele maatregel

Een begin kan volgens hen dus zijn om het asielzoekerscentrum in Ter Apel na 18.00 uur de hekken te laten sluiten tot de volgende ochtend. Raddraaiers worden vastgehouden en komen niet meer buiten de hekken. Ook het verplichte vervoer met een speciale bus tussen Emmen en Ter Apel moet gestalte krijgen. Op die manier blijven de overlastgevers van straat, is het idee.