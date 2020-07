Dick Lukkien: Ik vind dat Sergio Peña hier nog een jaar moet blijven

Peña heeft het naar zijn zin in Emmen. Hij oogt kalm en lijkt zich totaal niet bezig te houden met een snel vertrek uit Emmen. En dat terwijl de 24-jarige international door de Spaanse krant 'Marca' afgelopen weekend werd gelinkt aan Villarreal, een subtopper in Spanje. 'Concreet is er nog geen club geweest, ook niet voor Glenn Bijl trouwens', aldus voorzitter Ronald Lubbers. Maar Lubbers weet dat dat binnen een dag compleet anders kan zijn.

FC Emmen is er in ieder geval op voorbereid, heeft de schaduwlijstjes klaar, al beseft Lukkien dat het loodzwaar is om een tweede Peña of Bijl naar Emmen te halen. "Dat is inmiddels wel gebleken", aldus de Veendammer. "Het is heel simpel. Aan de ene kant is het mooi dat er een speler van Emmen wordt verkocht. Dat betekent dat de club voor spelers een springplank kan zijn naar grotere competities. Dat doet iets met de status van de club. Aan de andere kant hou ik het team het liefst bij elkaar zodat we, met hen én een aantal versterkingen, juist een volgende stap kunnen zetten in de eredivisie."

'Peña moet constanter worden'

Volgens Lukkien is Bijl nu al klaar voor een volgende stap. Dat geldt in zijn ogen niet voor Peña. "Ik vind dat hij eigenlijk nog minimaal een jaar in Emmen moet blijven. Hij is een geweldige speler, maar als je heel kritisch bent moet hij veel meer rendement halen uit zijn spel. Ik vind dat hij dat komend seizoen moet doen, in de eredivisie en bij ons. Ik heb hem dat ook verteld en hij was het met me eens, al sluit hij op voorhand natuurlijk niets uit."

Wensenlijstje

Met de komst van de Zweedse middenvelder Simon Tibbling, die gisteravond werd gepresenteerd lijkt het middenveld (met verder Hilal Ben Moussa, Michael Chacon, Lucas Bernadou en Sergio Peña) goed bezet. Toch lijkt Emmen nog werk te maken van Behadil Sabani, de Duitser die enkele weken geleden al op proef was. Ook met Robbert de Vos lijkt Emmen snel tot een akkoord te komen. Verder wil Lukkien nog graag een centrumverdediger, concurrenten voor de backposities (inclusief Desevio Payne) en één of eigenlijk het liefst twee aanvallers aan zijn selectie toevoegen. "We hopen nog steeds op Kerim Frei, al is dat een lastig verhaal vanwege de hoge kosten. Aan de andere kant hoeft hij niet van vandaag op morgen hier te zijn. Wellicht hengelen we hem wel binnen als we heel geduldig zijn.

Een grote sterke Belg?

Toch moeten we ernaar streven dat we voor de competitiestart die buitenspeler binnen hebben. Lukkien wil zijn selectie graag completeren met een lange, sterke spits die iets kan forceren. De geruchten gaan dat de Drentse club in een vergevorderd stadium is met een Belgische spits, die mogelijk deze week al wordt gepresenteerd. Een speler die transfervrij is en die bovendien het Nederlandse voetbal kent.

