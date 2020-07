Jansen wil stempel op spel Hurry-Up drukken

Als tiener maakte Jansen de overstap van eredivisionist Tachos uit Waalwijk naar LIONS. In Sittard bleef een doorbraak in de BENE-League mede door een zware knieblessure uit. Via het Belgische Tongeren, competitiegenoot van Hurry-Up in de BENE-League, is Jansen in Zwartemeer terechtgekomen.

"Ik had gemixte gevoelens bij Tongeren. Ik kwam terug van een kruisbandblessure en kreeg niet echt de kans. Zij hadden voor het nieuwe seizoen ook andere plannen. Toen ben ik het gesprek met Hurry-Up aangegaan", opent Jansen.

Avontuur

Waar Hurry-Up de voorgaande seizoenen vooral succesvol was op de buitenlandse transfermarkt, is de club er afgelopen lente in geslaagd drie landgenoten naar Zwartemeer te lokken. Jansen lachend: "Ik woon al vanaf mijn zeventiende op mezelf. Overal heb je andere accenten. Ondertussen versta ik alles."

"Ik zie het als een avontuur. Ik ben van plan een beetje mijn stempel op het spel van Hurry-Up te drukken. Bij Tongeren heb ik daar de kans niet voor gehad. Ik heb weer volledig vertrouwen in mijn knie", klinkt het hoopvol uit de mond van de linkeropbouwer.

Meerdere smaakjes

Trainer/coach Joop Fiege kan met de komst van Jansen in de opbouwrij kiezen uit meerdere smaakjes. Tiago Azenha, Petar Puljic en Ronald Suelmann zijn gebleven. Ook nieuwelingen Bernie Vermeer en Noah van Wieringen zijn opbouwers. "Ik ben vooral een schutter", legt Jansen uit. "Ik ben vrij lang en heb een redelijk hard schot. Daar moet ik het van hebben."