Steeds meer 70-plussers komen om bij fietsongeluk

Opvallend is dat er wel veel minder automobilisten omkwamen in het verkeer. In de afgelopen twintig jaar was er een daling van 60 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

E-bikes

In 2019 kwamen in Nederland 237 automobilisten om bij een ongeluk, 60 procent minder dan in 1999. Het aantal omgekomen fietsers schommelt al jaren rond de 200 en lag vorig jaar 11 procent lager vergeleken met twintig jaar geleden. De onderzoekers hebben hierbij ook gekeken naar de ongelukken van mensen op e-bikes.

Vorig jaar kwamen bijna 120 fietsers van zeventig jaar of ouder om in het verkeer, twee derde meer dan twintig jaar eerder. Het risico om te overlijden bij een fietsongeluk is bij deze groep ouderen gestegen. Vanwege de vergrijzing is het aantal ouderen sinds de eeuwwisseling sterk toegenomen. Ook dat werkte door op het aantal fietsongelukken. Het aantal slachtoffers van onder de zeventig jaar nam juist af.

Drenthe

In april werd bekend dat in 2019 in Drenthe 29 mensen om het leven kwamen door een verkeersongeluk. De verdeling fietsers/automobilisten is daarvan niet bekend. Ook is er geen losse analyse per provincie gemaakt door het CBS, waardoor niet bekend is hoeveel 70-plussers in Drenthe zijn overleden bij een verkeersongeluk.

